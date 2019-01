Dele Dalmacije pobelil sneg

Zagreb, 9. januarja - Ponekod v Dalmaciji je ponoči zapadlo do 40 centimetrov snega, kar je največ težav povzročilo v prometu. Zaradi snega so za tovornjake s priklopniki zaprte številne ceste v Dalmaciji in Liki, danes pa ni pouka v enajstih osnovnih šolah na območju Imotskega v zaledju Makarske, so poročali lokalni mediji.