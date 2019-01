Stranke z začetkom leta v aktivne priprave na evropske volitve

Ljubljana, 8. januarja - V začetku leta so stranke pospešile aktivnosti za majske volitve v Evropski parlament. Medtem ko je v nekaterih bolj pestro in so že znana nekatera imena na kandidatnih listah, denimo v SD in NSi, pa se v drugih strankah še dogovarjajo o morebitnem sodelovanju. Skupno listo utegnejo oblikovati LMŠ, SMC in SAB, ki pripadajo evropskim liberalcem.