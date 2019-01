Ameriške televizijske mreže izpostavljene kritikam zaradi prenosa Trumpovega nagovora Američanom

Washington, 8. januarja - Šefi velikih ameriških nacionalnih televizijskih mrež (NBC, ABC, CBS in Fox) so se v ponedeljek po uvodnem obotavljanju odločili za neposredni prenos nocojšnjega nagovora ameriškega predsednika Donalda Trumpa o varnosti na meji. Razen Foxa so se druge mreže obotavljale, ker pričakujejo zavajanja in neresnice.