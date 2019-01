Tržačani v sporu s podžupanom pomagali brezdomcu

Trst, 7. januarja - Tržačani so na ulicah pustili odeje in tople obleke za brezdomca, saj jih je razburil namestnik župana Paolo Polidori, ko se je ta pohvalil, da je v smeti z veseljem odvrgel "stare cunje" moškega. Na njegovo objavo na Facebooku so sledili burni odzivi, nakar je podžupan zbrisal zapis, poroča britanski BBC.