Prodaja novih vozil na Otoku v luči brexita lani navzdol

London, 7. januarja - Prodaja novih vozil v Veliki Britaniji je lani po podatkih združenja britanskih proizvajalcev in prodajalcev vozil SMMT padla za 6,8 odstotka na 2,367 milijona. Padec prodaje pripisujejo šibkemu povpraševanju po dizelskih avtomobilih in napovedujejo, da se bo zaradi nizkega zaupanja potrošnikov in izstopa Velike Britanije iz EU še znižala.