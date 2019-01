V Berlinu aprila razstava del nemškega slikarja Emila Noldeja

Berlin, 10. januarja - V Muzeju sodobne umetnosti Hamburger Bahnhof bodo aprila odprli razstavo del Emila Noldeja. Pod naslovom Nemška legenda - Emil Nolde in nacistični režim bo združila več kot 100 del, nekatera bodo razstavljena prvič. To bo prva razstava, ki bo kontekstualizirala umetnikovo delo znotraj njegove biografije in ideološkega prepričanja.