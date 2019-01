Partnerstvo z Renaultom po zagotovilih prvega moža Nissana ni ogroženo

Tokio, 7. januarja - Sodelovanje japonskega velikana Nissan in francoskega Renaulta po zagotovilih izvršnega direktorja Nissana Hirota Saikawe ni ogroženo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odnosi med podjetjema so se sicer znašli pod hudim pritiskom potem, ko so na Japonskem aretirali snovalca omenjenega strateškega sodelovanja Carlosa Ghosna.