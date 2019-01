Z novim letom podražitev cestnin na istrskem ipsilonu

Zagreb, 6. januarja - Koncesionar avtocest v hrvaški Istri, družba Bina-Istra, je s 1. januarjem zvišal cestnine na posameznih odsekih avtoceste, ki je bolj znana kot istrski ipsilon. Po pojasnilih Bine-Istra so se za to odločili zaradi uskladitve z letno inflacijo in zagotavljanja finančne stabilnosti v času investicijskega cikla.