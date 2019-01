Nosilka rekorda dolgoživosti, Francozinja Jeanne Calment, očitno le ni bila tako stara

Moskva, 4. januarja - Francozinja Jeanne Calment, ki že več kot dve desetletji velja za človeka, ki je dočakal največ let, morda le ni bila tako zelo stara - za njo naj bi se izdajala njena hči. To trdita ruska raziskovalca, ki sta več mesecev preučevala različne dokumente in fotografije ženske, ki je po dosedanjih podatkih leta 1997 umrla, stara 122 let in 164 dni.