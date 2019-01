V Nemčiji hekerji napadli več sto politikov

Berlin, 4. januarja - Hekerji so v napadu pridobili dostop do osebnih podatkov in zasebnih dokumentov več sto nemških politikov, med njimi tudi kanclerke Angele Merkel, ter pridobljene informacije objavili na spletu. Prizadeti so bili politiki vseh parlamentarnih strank z izjemo skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), je prvi poročal nemški medij rbb.