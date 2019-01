Omić za Milano še ni igral, Real premagal Maccabi

Ljubljana, 3. januarja - Košarkarji v evroligi so danes začeli tekme 16. kroga. V prvih obračunih leta 2019 je novo moštvo Alena Omića Olimpia Milano igralo z njegovo nekdanjo ekipo Budućnostjo in zmagalo s 111:94, a Omić ni igral. Madridski Real Klemna Prepeliča in Anthonyja Randolpha pa je gostil Maccabi ter slavil z 91:79.