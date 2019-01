Ljubljana, 3. januarja - V današnjih tekmah alpske hokejske lige sta imeli slovenski ekipi polovičen izkupiček. SŽ Olimpija je v gosteh premagala Zell am See s 3:1 (2:1, 0:0, 1.0), Sij Acroni Jesenice pa so v Celovcu izgubile z ekipo KAC II s 3:7 (2:3, 1:2, 0:2).