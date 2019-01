Newyorške borze v rdečem, delnice Appla potonile

New York, 3. januarja - Tečaji delnic na borzah v New Yorku so se v začetnem delu današnjega trgovanja znižali, osrednji indeksi so v prve pol ure izgubili več kot odstotek vrednosti. Tečaj delnic tehnološkega velikana Apple se je potem, ko je družba znižala napoved prihodkov, znižal za devet odstotkov.