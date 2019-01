V Parizu aretirali enega vidnejših članov gibanja rumenih jopičev

Pariz, 3. januarja - Enega vidnejših predstavnikov gibanja rumenih jopičev Erica Droueta so aretirali v sredo zvečer, ker naj bi organiziral protest, ne da bi o tem obvestil policijo. Prijeli so ga na poti na shod, kjer je nameraval še skupaj z okoli 50 udeleženci prižgati sveče v spomin na mrtve in ranjene v preteklih demonstracijah.