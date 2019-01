Župani obalnih občin obiskali zadnjega lanskega novorojenčka v izolski porodnišnici

Izola, 3. januarja - Župani in podžupanja štirih obalnih občin so današnji dan izkoristili za obisk izolske porodnišnice, kjer so voščili in simbolno obdarovali novorojenčke in njihove mamice. Posebne pozornosti je bila deležna Alja Markežič, ki se je rodila kot zadnja v minulem letu, medtem ko bi se moral prvi otrok v izolski porodnišnici roditi vsak čas.