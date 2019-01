Ciklon na Filipinih terjal že več kot 120 mrtvih

Manila, 3. januarja - Zadnja tropska nevihta nad Filipini v letu 2018 je bila za to državo tudi najhujša v preteklem letu, saj je terjala kar 122 smrtnih žrtev. Ciklon Usman, ki je Filipine dosegel v soboto, je največ žrtev terjal v pokrajini Bicol. Tam je več dni močno deževalo, posledica pa so bili zemeljski plazovi in poplave.