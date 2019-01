Na avstrijskem Štajerskem velike težave zaradi snega in vetra

Gradec/Salzburg, 3. januarja - Na avstrijskem Štajerskem imajo zaradi snega in silovitega vetra od srede velike težave. Poročajo o številnih prometnih nesrečah, na nekaterih smučiščih so morali zapreti vlečnice. V Aflenzu so s sedežnice reševali ljudi. Tako na avstrijskem Štajerskem kot na Solnograškem so izdali opozorilo pred plazovi.