Ob prepiru s partnerko mu je prekipelo ravno na viaduktu

Kranj, 3. januarja - Gorenjski policisti so v sredo popoldne obravnavali voznika, ki je vozilo zaustavil kar na viaduktu Peračica na avtocesti, nato pa se pomaknil za ograjo. Ugotovili so, da mu je ob prepiru s partnerko prekipelo ravno na viaduktu, zato je tam zaustavil vozilo. Policisti so moškega odpeljali z avtoceste, oba pa opozorili na povsem neprimerno početje.