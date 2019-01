Calgary zadal Detroitu šesti zaporedni poraz

New York, 3. januarja - Hokejisti Calgary Flames, ki sicer držijo prvo mesto v zahodni konferenci severnoameriške lige NHL, so po preobratu premagali Detroit Red Wings s 5:3 in tekmecem zadali šesti zaporedni poraz. Uspešni so bili še igralci Pittsburgha, ki so s kar 7:2 porazili New York Rangers ter hokejisti Dallasa, Vancouvra, San Joseja in Edmontona.