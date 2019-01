V Rimu dvojčka z različnima rojstnima datumoma

Rim, 2. januarja - Rodila sta se v razmaku dveh minut, a to zanju pomeni ne samo dva različna dneva, pač pa tudi dve različni leti. To velja za dvojčka, ki sta se ob prihodu novega leta rodila v rimski porodnišnici Gemelli, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Kasneje je APA sporočila, da so v bolnišnici za dnevnik La Repubblica novico zanikali.