Newyorške borze v novo leto vstopile z več kot odstotnim padcem

New York, 2. januarja - S pesimizmom so v novo leto vstopile tudi newyorške borze. Osrednji indeksi so v prvih 30 minutah trgovanja padli več kot odstotek pod gladino. Vlagatelje čez lužo med drugim še naprej razburja prekinitev proračunskega financiranja dela nekaterih vladnih agencij, zaradi česar so te zaprte že od 22. decembra.