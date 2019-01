Hrvati v času decembrskih praznikov našteli 13 odstotkov več turistov

Zagreb, 2. januarja - Na Hrvaškem so v zadnjih desetih decembrskih dneh našteli 159.031 turističnih obiskov, kar je 13 odstotkov več kot v enakem predlanskem obdobju. Nočitev je bilo po podatkih hrvaške turistične skupnosti (HTZ) 385.514, kar je devet odstotkov več kot leto prej. Največ nočitev so ustvarili Avstrijci (56.000), Slovenci (43.000) in Italijani (36.000)