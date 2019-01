V Indiji nasilni protesti po vstopu dveh žensk v hindujski tempelj

New Delhi, 2. januarja - Vstop dveh žensk v enega od najsvetejših hindujskih templjev v južnem delu Indije je danes izzvala nasilne spopade med zagovorniki in nasprotniki vstopa žensk med 10. in 50. letom starosti v tempelj. Posredovala je policija, ki je protestnike razgnala s solzivcem in vodnimi topovi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.