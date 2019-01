Za hrvaško obalo razglasili rdeči alarm zaradi vetra

Zagreb, 2. januarja - Zaradi močne burje in severnega vetra, ki naj bi dosegel tudi do 130 kilometrov na uro, za so za celotno hrvaško obalo razen Istre danes razglasili rdeči alarm, je sporočil hrvaški hidrometeorološki zavod. Rdeči alarm pomeni, da so vremenski pogoji nevarni za življenja ljudi, lahko pa povzročijo tudi gmotno škodo na infrastrukturi.