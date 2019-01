Podpredsednik avstrijske vlade se je ob novem letu razveselil potomca

Dunaj, 2. januarja - Avstrijski vicekancler in vodja avstrijskih svobodnjakov Heinz-Christian Strache se je ob začetku novega leta razveselil potomca. S soprogo Philippo sta 1. januarja postala ponosna starša malega Hendrika. Za Philippo je to prvi naraščaj, Strache ima iz prvega zakona dva otroka, hčerko in sina, ki sta sedaj v najstniških letih.