Nafta cenejša

Singapur, 2. januarja - Cene nafte so danes padle. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, negotovost na naftnem trgu povzročajo politične krize v nekaterih državah ter ohlajanje svetovnega gospodarstva. Predvsem so zaskrbljeni zaradi Kitajske, kjer je znakov, da se tamkajšnjo gospodarstvo ohlaja več, to pa bi pomenilo šibkejše povpraševanje po črnem zlatu.