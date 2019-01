Če ni Dončića, sta tukaj Jokić in Nurkić

New York, 2. januarja - Petinštirideset točk Kawhija Leonarda za zmago Toronta proti Utah Jazz, trojni dvojček Nikole Jokića in izjemna statistika Jusufa Nurkića iz BiH so poudarki večera v ligi NBA. Denver je z dosežkom košarkarja iz Srbije utrdil vodstvo na zahodu, Toronto pa ostaja tik za petami vodilni ekipi lige, Milwaukeeju, ki je suvereno nadigral Detroit s 121:98.