Novak Đoković v velikem slogu začel leto 2019

Doha, 2. januarja - Prvi teniški lopar na svetu Novak Đoković je v velikem slogu odprl sezono 2019. Srb je na teniškem turnirju v katarski Dohi z nagradnim skladom 1,416 milijona dolarjev na svojem prvem dvoboju v tem letu dobesedno odpihnil Damirja Džumhurja iz Bosne in Hercegovine in po 55 minutah slavil s 6:1 in 6:2.