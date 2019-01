New York lani z rekordno nizkim številom umorov

New York, 2. januarja - Uvodni podatki newyorške policije kažejo, da je bilo lani manj umorov kot leta 2017, ko jih je bilo 292. Bilo je tudi manj oboroženega nasilja in osem odstotkov manj ropov. Natančne statistike še ni, vendar uvodni podatki kažejo, da je New York ostal najvarnejše veliko mesto v ZDA.