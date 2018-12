Demokrati pripravljeni na glasovanje o financiranju vlade že prvi dan zasedanja novega kongresa

New York, 31. decembra - Ameriški mediji poročajo, da so demokratski člani predstavniškega doma kongresa pripravili več predlogov zakonov za obnovo proračunskega financiranja zveznih agencij, ki so zaprte že dva tedna. Vendar pa v njih ni denarja za zid na meji z Mehiko, ki ga želi predsednik Donald Trump, zato možnosti za uspeh ni veliko.