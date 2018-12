V eksploziji na jugu Filipinov smrtne žrtve

Manila, 31. decembra - Pred nekim nakupovalnim centrom na jugu Filipinov je danes eksplodirala bomba, pri čemer sta umrla najmanj dva človeka, še 24 pa jih je ranjenih, so sporočile filipinske oblasti. Na isti ulici so našli še eno neeksplodirano eksplozivno napravo. Odgovornost za napad so oblasti pripisale islamskim skrajnežem.