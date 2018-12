Občinstvo festivala BOFF nagradilo filma The Undamaged in The Frenchy

Bovec, 31. decembra - Nagradi občinstva za domači in tuji film sta na 12. Bovec Outdoor Film Festivalu (BOFF) osvojila filma The Undamaged in The Frenchy. Film Rožleta Bregarja, Matica Oblaka in Mihe Avguština spremlja naravovarstveno odpravo Balkan Rivers Tour, film The Frenchy avtorice Michelle Smith iz ZDA pa opisuje aktivno življenje 82-letnega Jacquesa Houota.