Tedenska napoved - rekreacija od 1. do 7. 1.

24. novoletni vzpon na Krim

Ste kdaj počeli kaj ekstremnega? Če niste, boste imeli v torek, 1. januarja, prvo priložnost. Vzpon s kolesom na Krim (1107 metrov) na prvi dan v letu, pa naj sneži ali sije sonce, je ekstremizem. Vzpon na dan po prečuti noči je tudi v sončnem vremenu pravi podvig. Če pa je vrh, ki že od pradavnine bdi na Ljubljansko barje, odet v sneg je vse skupaj prav pravljično in gotovo najlepše, kar se ti lahko zgodi prvi dan v letu. Informacije: www.lavrica.eu

Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič

V obdobju od januarja do marca bomo izpeljali pester izbor tečajev teka na smučeh na Pokljuki, Rogli in v Ratečah (Planici). V primeru ugodnih snežnih razmer bomo organizirali tečaje tudi v Ljubljani in bližnji okolici. Vabimo vas, da se prijavite in naredite prve korake oziroma izpopolnite svoje znanje teka na smučeh pod vodstvom izkušenih inštruktorjev, nekdanjih tekmovalcev in reprezentantov SLO SKI Teama z licenco ZUTS. Prvi dogodek bo v soboto, 5. januarja. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

TOREK, 1. januarja

LJUBLJANA - Grem, greva, gremo na Orle 2019 (celoletna akcija); pohodništvo. Informacije: www.sportnodrustvozadvor.si/26-novice/290-grem-greva-gremo-na-orle-2017.html

LJUBLJANA - Vzponi na Mali Lipoglav (sezonska akcija); kolesarstvo. Informacije: www.ljubljana.si

LJUBLJANA - Deset vrhov v okolici Ljubljane (sezonska akcija); pohodništvo. Informacije: www.szlj.si/novice/1546

LJUBLJANA - Vzponi na deset vrhov (sezonska akcija); gorsko kolesarstvo. Informacije: www.ljubljana.si

LJUBLJANA - Pot ob žici (celoletna akcija); pohodništvo. Informacije: www.pohod.si/PotObZici.aspx

BOVEC - Novoletni pohod na Lemovje (860 m); pohodništvo.

CELJE - Novoletno plavanje v Savinji; plavanje.

FRANKOLOVO - Po poteh grajskih pravljic na grad Lindek; pohodništvo.

IG - 25. novoletni vzpon na Krim; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.lavrica.eu

JESENICE - Osvajalec Španovega vrha (celoletna akcija); pohodništvo. Informacije: www.zsport-jesenice.si

NOVA GORICA - Novoletna Tržaška stotica; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/br_podatki.aspx?key=avqufzZfiPOSVk2e

PORTOROŽ - 15. Novoletni skok v morje; plavanje. Informacije: www.novoletniskokvmorje.eu

PREBOLD - Zimski pohod na Mrzlico (1122 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/idilamarijareka/sedaj/sportno-drustvo

SEŽANA - Krn (2244 m); planinstvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SOLKAN - 27. novoletni spust po Soči; kajak kanu na tekočih vodah.

ŠENTJUR - Pohod nordijske hoje na Rozalijo; pohodništvo - nordijska hoja.

ŠMARJE PRI JELŠAH - Hodimo za zdravje (celoletna akcija); pohodništvo. Informacije: www.sportsmarje.com

ŠMARJE PRI JELŠAH - 15. novoletni pohod okrog Šmarja; pohodništvo. Informacije: www.sportsmarje.com/sportno-drustvo-smarje-pri-jelsah/novoletni-pohod-okrog-smarja

SREDA, 2. januarja

LJUBLJANA - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

BREŽICE - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

MARIBOR - Pohod Kolodvor-Košaki_Baron-Kolodvor; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MISLINJA - Uršlja gora (1696 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

PTUJ - 19. pohod po poti Ivana Potrča in Matija Murka; pohodništvo.

TOPOLŠICA - 20. pohod z baklami čez Lom; pohodništvo. Informacije: Marjan Karlovčec, info@pd-velenje.si; www.pd-velenje.si

BOROVNICA - Novoletni pohod na Rakitno; pohodništvo. Informacije: www.vborovnici.si/index.php/aktualno/dogodki/1192-novoletni-pohod-na-rakitno

GORENJA VAS - Novoletni pohod na Bevkov vrh (1051 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sovodenj.si

GORENJA VAS - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.pdgorenjavas.com

ČETRTEK, 3. januarja

MISLINJA - Okoli Mislinje; pohodništvo. Informacije: Husein Miha Djuherić, info@pd-velenje.si; Marija Kuzman, info@pd-velenje.si; Tjaša Podvratnik, info@pd-velenje.si; Anka Pugelj, info@pd-velenje.si; Viktor Kralj, info@pd-velenje.si; Silva Zupanc, info@pd-velenje.si; Marjan Karlovčec, info@pd-velenje.si; Tomi Praprotnik, info@pd-velenje.si; Marjan Skaza, info@pd-velenje.si; Uroš Kuzman, info@pd-velenje.si

PETEK, 4. januarja

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

SOBOTA, 5. januarja

LJUBLJANA - 1. skupinski tek Volkswagen Ljubljanski maraton; tek. Informacije: www.ljmaratonpriprave.si

LJUBLJANA - Učka (1401 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/

TRŽIČ - Veliki Javornik (1716 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

IZOLA - ReXov tek; tek. Informacije: www.ljudstvotekacev.si

KAMNIK - Padna; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KRANJSKA GORA - 6. Mengo pokal v veleslalomu - 1. tekma; alpsko smučanje.

MARIBOR - Izlet s krpljami; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

POKLJUKA - Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič; tek na smučeh. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

STAHOVICA - 10. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si

TRBOVLJE - 5. novoletni knap trail 2019; tek. Informacije: http://slotrail.si/novoletni-knap-trail/

VIPAVA - 18. nočni pohod do Krive jelke; pohodništvo. Informacije: http://naklo.si

LJUBELJ - Dan varstva pred snežnimi plazovi; planinstvo. Informacije: www.grs-trzic.si/novice.php?pid=476

NEDELJA, 6. januarja

LJUBLJANA - Tečaj; planinstvo - ledno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

CELJE - Goli vrh (1426 m), Menina planina (1453 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

KRANJ - Kranjska zimska tekaška liga 2018/19: Sv. Mohor; tek. Informacije: http://divji-zajci.si/aktivnosti/kztl/

LOGARSKA DOLINA - Pokal SLOvenSKI maratoni 2019: Tek po Logarski dolini; tek na smučeh. Informacije: www.logarska-dolina.si

PORTOROŽ - KRASni trening za Mali kraški maraton; tek. Informacije: www.kraskimaraton.si

PRESERJE - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ŠALOVCI - Pohod trej kralof na poute po dolaj pa bregaj; pohodništvo. Informacije: www.park-goricko.org

ZREČE - Intersport test smuči; alpsko smučanje. Informacije: Intersport ISI Intersport ISI, informacije@intersport.si

ŽELEZNIKI - Pohod na Sveti Lovrenc (1019 m); pohodništvo. Informacije: www.pudgura.com

RAKOV ŠKOCJAN - Novoletni slotrail; tek. Informacije: http://slotrail.si/novoletni-slotrail

PONEDELJEK, 7. januarja

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno pištolo; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

