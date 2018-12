Črna na Koroškem, 31. decembra - Po dobrem mesecu je policija preklicala iskanje pogrešanega 74-letnega Nikole Strahinića iz Črne na Koroškem. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, so živega našli v nedeljo okoli 23. ure v zapuščeni hiši v Črni na Koroškem. Po nudeni zdravniški pomoči so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, so sporočili s policije.