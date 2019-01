Starostno se bo mogoče letos upokojiti s 60 leti starosti in 40 leti pokojninske dobe brez dokupa

Ljubljana, 1. januarja - Za starostno upokojitev v letu 2019 morajo biti tako moški kot ženske stari 60 let in imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Za izračun pokojninske osnove se bodo tako kot že lani upoštevale osnove iz katerih koli najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970.