Lendava, 30. decembra - V neposredni bližini trgovskega centra v Lendavi so nekaj po 12. uri v reki Ledavi našli truplo 55-letnega moškega iz Lendave. Truplo so na kopno potegnili gasilci. Ob pregledu niso ugotovili znakov nasilja. Zdravnik Zdravstvenega doma Lendava je odredil sanitarno obdukcijo, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.