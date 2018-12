Beljak, 30. decembra - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v alpski ligi zabeležili trinajsto zmago. Na gostovanju v Zell am Seeju so zmagali s 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). To je njihova tretja zmaga na zadnjih štirih tekmah in druga zaporedna, na kateri so ohranili mrežo nedotaknjeno.