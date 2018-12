Hokejisti SŽ Olimpije podaljšali zmagoviti niz

Salzburg, 30. decembra - Hokejisti SŽ Olimpije so v alpski ligi zabeležili osmo zmago zapored. Na gostovanju pri mladi ekipi Red Bulla v Salzburgu so slavili po izvajanju kazenskih strelov z 2:1 (1:1, 0:0, 0:0; 0:0). Ljubljančani niso izgubili že skoraj mesec in pol, tako da zasluženo zasedajo mesta tik pod vrhom razpredelnice.