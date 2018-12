Nekdanji selektor Niko Markovič prevzel egiptovskega prvaka Al Ahly

Kairo, 30. decembra - Nekdanji selektor slovenske moške rokometne reprezentance Niko Markovič je novi trener egiptovske ekipe Al Ahly. Marković, ki je bil slovenski selektor med letoma 2002 in 2003, bo 22-kratne prvake in šestkratne pokalne prvake Egipta vodil do konca sezone 2018/19, na tem položaju pa je zamenjal domačega strokovnjaka Assema Hammada.