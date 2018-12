Crvena zvezda se zanima za Berića

Beograd, 30. decembra - Crvena zvezda, srbski nogometni prvak in udeleženec skupinskega dela lige prvakov, se zanima za usluge slovenskega reprezentančnega napadalca Roberta Berića, poročajo francoski in srbski mediji. Krčan ima pogodbo s francoskim St. Etiennom do poletja, a klub želi zanj dobiti odškodnino, zato ga namerava prodati že v zimskem prestopnem roku.