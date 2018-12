Kopitarjev gol ni pomagal, kralji končali zmagovito serijo

New York, 30. decembra - Hokejisti ekipe Los Angeles Kings ostajajo na zadnjem mestu severnoameriške lige NHL. Priložnost, da ga prepustijo Ottawi, so zapravili na domači tekmi proti Vegasu, ki je zmagal s 4:1. Kraljem ni pomagal gol slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, s katerim je izenačil na 1:1 in postavil izid prve tretjine.