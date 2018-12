Snežna neurja v ZDA terjala najmanj sedem življenj

Des Moines, 30. decembra - Ameriški mediji poročajo, da je zaradi snežnih neurij na severu srednjega zahoda ZDA in na jugozahodu od Arizone do Teksasa umrlo najmanj sedem ljudi. V toplejših območjih ZDA, kot je Mehiški zaliv, pa se v času potovanj okrog novega leta pripravljajo na močno deževje in poplave.