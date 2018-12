Sana, 29. decembra - Jemenski uporniški Hutiji so se danes pričeli umikati iz pristaniškega mesta Hudajda ob Rdečem morju, kar je bil eden od dogovorov, sklenjenih na pogajanjih na Švedskem v začetku meseca, so potrdili Združeni narodi. Z umikom so pričeli ponoči, poročajo tuje tiskovne agencije.