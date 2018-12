Dunaj, 31. decembra - Dunajski filharmoniki načrtujejo ustanovitev glasbene akademije. Ta naj bi začela delovati 1. septembra in v prvem letu sprejela 12 glasbenikov, je sporočil tajnik filharmonikov Michael Bladerer. Za vključitev v program se bodo lahko potegovali nadarjeni mladi glasbeniki, stari od 18 do 27 let.