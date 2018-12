Pahor obiskal muzej jaslic na Brezjah

Brezje, 28. decembra - Predsednik Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Muzej jaslic Brezje. Poudaril je, da je božič krščanski in tudi družinski praznik, z njim pa so povezani tudi številni običaji, ki so del našega narodnega značaja. Prejel je glinene jaslice, ki jih bo razstavil v predsedniški palači, so sporočili iz Romarskega urada Brezje.