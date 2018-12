Amos Oz - rahločuten opisovalec izraelske stvarnosti

Jeruzalem, 28. decembra - Izraelski intelektualec, romanopisec in esejist Amos Oz je v svojih delih rahločutno opisoval izraelsko stvarnost in skušal najti poti za sožitje in toleranco med Izraelci in Palestinci. Že od 60. let minulega stoletja je bil aktivno vključen v mirovni proces. Prejel je številne mednarodne nagrade.