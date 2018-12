Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 29. decembra - Založba Modrijan je izdala roman ameriške avtorice mehiškega rodu Sandre Cisneros Hiša v Ulici Mango, KUD AAC Zrakogled in Kulturno društvo Integrali pa delo Simone Semenič Me slišiš?. Pri Mladinski knjigi je izšla knjiga Lojzeta Kovačiča in Ane Zavadlav Dva zmerjavca, pri založbi Miš pa slikanica Saše Pavček in Ejti Štih Rumi in kapitan.