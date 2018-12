Gospodinjstva z dodatnim dohodkom povečujejo tako potrošnjo kot varčevanje

Ljubljana, 30. decembra - Slovenska gospodinjstva so se v tretjem letošnjem četrtletju veselila višjega bruto razpoložljivega dohodka kot pred letom prej; rast je bila 4,6-odstotna. Dodatni denar so gospodinjstva sicer razdelila - polovica je šla v dodatno potrošnjo, polovica pa za varčevanje, so pred nekaj dnevi povedali na statističnem uradu.