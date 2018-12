Michelle Obama najbolj občudovana ženska leta 2018

New York, 28. decembra - Nekdanjo prvo damo ZDA Michelle Obama je večina anketirancev inštituta Gallup opredelila kot najbolj občudovano žensko leta 2018. S tem je dobila naslov, ki ga je zadnjih 17 let osvajala bivša državna sekretarka in prva dama Hillary Clinton. Med moškimi je že enajsto leto zapored najbolj občudovan nekdanji predsednik ZDA Barack Obama.