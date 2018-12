Za gradnjo berlinskega Humboldtovega foruma primanjkuje sredstev

Berlin, 28. decembra - Za gradnjo Humboldtovega foruma, ki naj bi postal eden najprestižnejših kulturnih centrov v Berlinu, primanjkuje sredstev, so sporočili njegovi načrtovalci. Za dokončanje kulturnega centra, ki so ga predvideli za konec leta 2019, bi potrebovali še 18 milijonov evrov, ki so jih nameravali dobiti z donatorskimi sredstvi.